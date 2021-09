Sublieme Daniel Ricciardo glansrijk naar zege GP van Italië na crash Max Verstappen

Ricciardo had een topstart op P2 in zijn McLaren en stiefelde Verstappen direct voorbij. Hamilton knalde langs Norris en zat direct achter de Nederlander. Bij een van de eerste bochten probeerde de Brit Verstappen in te halen, maar door een touché met hem moest de zevenvoudig wereldkampioen licht uitwijken. „Hij duwde mij eruit!”, riep hij over de boardradio. Maar racecontrol zag er even later niks in.

Doordat Antonio Giovinazzi eraf ging, was er even een virtual safety car. Ricciardo aan kop, Verstappen P2, Norris derde, Hamilton vierde. De Brit had daarna hetzelfde probleem als Verstappen. Beiden, om echt goed te kunnen volgen, als ze vlak achter de McLaren voor hen zaten. In de 21e ronde schoot de WK-leider even rechtdoor in een bocht, maar kon verder zonder een plek te verliezen.

Dramatische pitstop Verstappen + crash Hamilton

Checo Perez had zich in de Red Bull ondertussen naar P6 gereden en Valtteri Bottas in zijn rappe Mercedes naar P9, al in de punten dus, terwijl hij achteraan begon door zijn gridstraf na een motorwissel. Voor Alpha Tauri was het een dramadag. Yuki Tsunodi had problemen al voor de start en begon niet eens aan de race, terwijl Pierre Gasly ook al vrij rap de GP moest verlaten.

Hamilton kwam vanuit de pits vlak voor Verstappen weer de baan op. De Nederlander was enkele rondes eerder al naar binnen gegaan voor nieuwe banden. Die pitsstop duurde maar liefst 11,1 seconden vanwege problemen met het wisselen van één van de banden. Verstappen was als leider in de race naar binnen gegaan, maar zakte terug naar de tiende plaats.

Hamilton ging na 25 rondes ook als koploper de pits in. Zijn stop duurde ook iets langer dan normaal. De 36-jarige Brit kwam de baan weer op toen Verstappen op topsnelheid over het rechte stuk reed. Ze gingen bijna naast elkaar de chicane in aan het einde van het rechte stuk. Verstappen reed over de kerbstones en raakte daarna het achterwiel van Hamilton. De Red Bull-bolide werd daardoor gelanceerd en vloog over de Mercedes de grindbak in. De auto van Hamilton zat vast onder de Red Bull van Verstappen.

Grindbak

De Nederlander stapte direct uit, terwijl Hamilton nog probeerde om met zijn Mercedes onder de Red Bull uit te komen. De Brit slaagde er echter niet in zijn zwaar beschadigde wagen uit de grindbak te rijden. De twee titelrivalen moesten lopend terug naar de pits. „Hij gaf me geen ruimte”, zei Verstappen tegen Helmut Marko, de topadviseur van Red Bull, bij terugkeer in de pitbox.

Na de safety car reden de McLarens van Ricciardo en Norris op P1 en P2. De laatste 1-2 van het Britse raceteam dateerde van 2010, de laatste zege van 2012. Perez had zich namens Red Bull opgewerkt naar P3, Bottas naar de vierde positie.

Verschil Verstappen-Hamilton blijft even groot

Verstappen was een dag eerder achter Bottas tweede geworden in de sprintrace, waarmee hij 2 punten voor het WK pakte. De Nederlander mocht de GP van Italië vanaf poleposition starten omdat Bottas vanwege een motorwissel naar achteren moest op de startopstelling. Verstappen werd bij de start dus echter gepasseerd door Ricciardo. Hij reed daarna tot aan de pitsstops op de tweede plek.

De Nederlander, vorige week op Zandvoort winnaar van de Dutch GP, heeft in het WK-klassement 5 punten voorsprong op de zevenvoudig wereldkampioen. Eerder dit seizoen botsten ze ook al op Silverstone, in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Verstappen crashte daardoor hard, Hamilton kon wel doorrijden en won de race voor eigen publiek.