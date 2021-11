Live Eredivisie: Dusan Tadic schiet Ajax bij Sparta op voorsprong

Nadat de Amsterdammers woensdag tegen Besiktas de vijfde overwinning op rij in de Champions League boekten, hoopt de ploeg van Erik ten Hag ook in de Eredivisie drie punten te veroveren.

Bekijk ook: Ajax mist Sébastian Haller en Antony tegen Sparta

Volg alle duels in de Eredivisie via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

Ajax won vorige week met 0-5 bij RKC Waalwijk. Ⓒ ProShots

Om 14.30 uur ontvangt de huidige nummer zeven FC Twente de nummer drie Feyenoord. De twee ploegen troffen elkaar 53 keer eerder in Enschede. De tukkers wonnen veertien keer van de bezoekers, Feyenoord trok zeventien keer aan het langste eind. Afgelopen seizoen hielden beide teams elkaar in evenwicht: 2-2.

Het is alweer een tijdje geleden dat FC Twente in eigen huis van Feyenoord won. In 2012 mocht de thuisploeg voor het laatst een feestje vieren. Destijds werd het 3-0, door goals van Nacer Chadli, Luc Castaignos en Dusan Tadic.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie.

Programma

12.15 uur: Sparta - Ajax

Sparta - Ajax 14.30 uur: FC Twente - Feyenoord

FC Twente - Feyenoord 14.30 uur: FC Utrecht - Heracles Almelo

FC Utrecht - Heracles Almelo 16.45 uur: SC Heerenveen - PSV

SC Heerenveen - PSV 20.00 uur: Vitesse - AZ

Zaterdag

Go Ahead Eagles heeft ook aan de uitwedstrijd tegen Willem II 3 punten overgehouden. De goed presterende ploeg van trainer Kees van Wonderen won met 1-0 in Tilburg.

Bekijk ook: Goal Boyd Lucassen is goud waard voor Go Ahead

PEC Zwolle heeft een kans laten liggen om enigszins aansluiting te vinden met de clubs onderin de Eredivisie. De hekkensluiter speelde in eigen stadion gelijk tegen RKC Waalwijk: 0-0

Bekijk ook: Dick Schreuder wacht nog op eerste zege met Zwolle

Eerder op de avond heeft FC Groningen de zorgen van Fortuna Sittard vergroot door in Limburg met 4-1 te winnen. Fortuna beleefde op eigen veld een onfortuinlijke avond, waarop het eigen doelpunt van George Cox tekenend was.

Bekijk ook: FC Groningen bezorgt Fortuna vierde nederlaag op rij

Vrijdag

Vrijdag won SC Cambuur bij NEC de vierde opeenvolgende wedstrijd in de Eredivisie . De Friese smaakmaker zegevierde in Nijmegen met 3-2. Nooit eerder won de ploeg uit Leeuwarden in de Eredivisie vier duels op rij. SC Cambuur klom op de ranglijst naar de fraaie vierde plek. NEC bleef voorlopig achtste.

Bekijk ook: Cambuur boekt tegen NEC vierde overwinning en stijgt naar vierde plaats in de Eredivisie

NEC en Cambuur Leeuwarden troffen elkaar vorig seizoen nog in de Keuken Kampioen Divisie. Ⓒ ProShots

Uitslagen

NEC Nijmegen - SC Cambuur: 2-3

Fortuna Sittard - FC Groningen: 1-4

PEC Zwolle - RKC Waalwijk: 0-0

Willem II - Go Ahead Eagles: 0-1

Bekijk ook: De spitsentrainingen met Robin van Persie betalen zich uit voor Cyriel Dessers