Programma Eredivisie: NEC en Cambuur trappen af, topclubs komen op zondag in actie

Op zaterdag vindt de degradatiekraker tussen de nummers 18 en 15 plaats: PEC Zwolle - RKC Waalwijk. Ajax, Feyenoord, PSV, AZ en Vitesse komen na hun Europese inspanningen allemaal op zondag in actie.

Vrijdag

Het is indrukwekkend hoe NEC en Cambuur zich manifesteren bij de terugkeer op het hoogste niveau. Met 21 punten uit dertien duels staat de club uit Leeuwarden zevende, terwijl de Nijmegenaren met twee punten minder één plek lager staat.

20.00 uur: NEC - Cambuur Leeuwarden

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie.

Bekijk ook: SC Cambuur vaart wel bij vleugje AZ

Zaterdag

PEC Zwolle is dit seizoen tot dusver de slechtst presterende club in de Eredivisie. De ploeg, die vorige week afscheid nam van Art Langeler en Dick Schreuder aanstelde als vervangende trainer, pakte slechts vier punten in elf wedstrijden.

RKC Waalwijk doet het wat beter dan de club uit Overijssel. De Waalwijkers hebben elf punten vergaard en staan op de vijftiende plaats. Wel is de voorsprong op nummer zeventien Fortuna Sittard slechts twee punten.

18.45 uur: Fortuna Sittard - FC Groningen

20.00 uur: PEC Zwolle - RKC Waalwijk

21.00 uur: Willem II - Go Ahead Eagles

Volg alle duels in de Eredivisie via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

Bekijk ook: PEC Zwolle vestigt hoop op andere Schreuder

Zondag

FC Twente en Feyenoord troffen elkaar 53 keer eerder in Enschede. De tukkers wonnen veertien keer van de bezoekers, Feyenoord trok zeventien keer aan het langste eind. Afgelopen seizoen hielden beide teams elkaar in evenwicht: 2-2.

Het is alweer een tijdje geleden dat FC Twente in eigen huis van Feyenoord won. In 2012 mocht de thuisploeg voor het laatst een feestje vieren. Destijds werd het 3-0, door goals van Nacer Chadli, Luc Castaignos en Dusan Tadic.

12.15 uur: Sparta - Ajax

14.30 uur: FC Twente - Feyenoord

14.30 uur: FC Utrecht - Heracles Almelo

16.45 uur: SC Heerenveen - PSV

20.00 uur: Vitesse - AZ

Volg alle duels in de Eredivisie via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

Bekijk ook: De spitsentrainingen met Robin van Persie betalen zich uit voor Cyriel Dessers