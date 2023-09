Roeikanonnen Mollee en Molenaar staan te trappelen: ’Wat deed ik in godsnaam nog op het voetbalveld?’

In het kielzog van de onaantastbare skiffkampioen Karolien Florijn ontluikt steeds meer Nederlands toptalent op de internationale roeiwateren. Guus Mollee (21) afkomstig uit Santpoort-Zuid, en Olav Molenaar (24), opgegroeid in Santpoort-Noord, gaan komende week in Belgrado met de Holland Acht voor de wereldtitel.

Olav Molenaar (l.) en Guus Mollee zijn twee belangrijke troeven in de Holland Acht. „Een boot met zo’n grote bemanning kan heel gezellig zijn.” Ⓒ René Bouwman