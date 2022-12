UFC-legende Stephan Bonnar (45) overleden

„Stephan Bonnar was een van de belangrijkste vechters die ooit in de Octagon heeft gevochten”, zei UFC-president Dana White. „Zijn gevecht met Griffin heeft de sport voor altijd veranderd en hij zal nooit worden vergeten. De fans hielden van hem, waren verwant aan hem en hij gaf ze altijd het beste van zichzelf. Hij zal gemist worden.”

Bonnar, een baanbrekende vechter die zichzelf voorstelde aan UFC-fans in seizoen één van de tv-show The Ultimate Fighter in 2005, vocht samen met Griffin tijdens de finale van de show. Die groeide uit tot een van de grootste gevechten aller tijden. Bonnar verdiende er later een plaats in de UFC Hall of Fame mee.

Big Brother

„Ik wist dat het een goed gevecht was tijdens het gevecht”, zei Bonnar ooit over de epische drie ronde-wedstrijd. „Het raakte me toen iedereen met zijn voeten begon te stampen en het voelde alsof de hele plaats trilde. En dat was pas in de tweede ronde. Ik had zoiets van: ’oooh, dit moet goed zijn’.”

De The Ultimate Fighter Show moest nieuw publiek trekken om zodoende de UFC weer laten floreren. Voor het eerst in de geschiedenis van het MMA zag het publiek een soort van ‘Big Brother’, waarin achtergronden van vechters naar voren kwamen en waar er werd gevochten voor een contract in de UFC.

Bekijk hieronder het epische gevecht:

Bonnar vocht tegen mannen als Rashad Evans, Anderson SIlva en Tito Ortiz. Hij wordt door de vechtsportwereld gezien als een van de belangrijkste figuren in de geschiedenis van de UFC.