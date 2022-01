Marcus Rashford slaat terug na geruchten: ’Ik hou van deze club’

„Ik heb eerder iets gelezen waarin stond dat ik hier heel stil was, maar wat kan ik zeggen dat dit beter maakt dan wat ik jullie allemaal op het veld kan laten zien? We zijn teleurgesteld over hoe de laatste wedstrijden zijn verlopen en we zijn net zo teleurgesteld in de berichtgeving die onze toewijding aan niet alleen de manager en de technische staf, maar ook de club in twijfel trekt. Ik heb eindeloos respect voor de technische staf en de club en ik kijk ernaar uit om mijn spel onder deze staf te verbeteren.”

„Ik ben niet ongelukkig. Of ik teleurgesteld ben in sommige van mijn laatste optredens? Natuurlijk. Ik ben mijn eigen grootste criticus. Het was een moeilijke start, maar ik ben vastbesloten om te bewijzen wat ik waard ben. Mijn toewijding en verlangen om bij United te zijn, mogen nooit ter discussie staan. Ik hou van deze club”, aldus Rashford op sociale media.

De 24-jarige Engelse international is al sinds zijn zevende verbonden aan de club uit Engeland. Hij doorliep de jeugdopleiding en in 2016 maakte hij zijn debuut in het shirt van The Reds. Momenteel is Rashford bezig aan zijn zevende seizoen in het eerste elftal van United. Dit seizoen heeft de Engelse grootmacht het moeilijk. Manchester United begon nog goed, maar de laatste maanden zijn de resultaten ondermaats. Trainer Ole Gunnar Solskjaer moest het veld ruimen en werd vervangen door Ralf Rangnick, maar ook onder de nieuwe trainer wil het nog niet lopen bij de Engelse club.