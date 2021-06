Indrukwekkende Mathieu van der Poel slaat weer toe in Zwitserland

Mathieu van der Poel Ⓒ ANP/HH

PFAFFNAU - Mathieu van der Poel heeft na de tweede ook de derde etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Nederlandse kampioen van Alpecin-Fenix was na alweer een enerverende rit over heuvelachtige wegen tussen Lachen en Pfaffnau de snelste in een massasprint. Van der Poel is ook de nieuw leider.