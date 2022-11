Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Record Embiid met 59 punten voor 'Sixers' in NBA

07:59 uur Joel Embiid heeft in de NBA een persoonlijk record gevestigd. De 28-jarige speler van Philadelphia 76ers schoot in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Utah Jazz (105-98) maar liefst 59 punten bij elkaar. Embiid pakte daarnaast 11 rebounds, gaf 8 assists en liet 7 blocks noteren. Een dag eerder had de 2,13 meter lange center uit Kameroen al 42 punten gemaakt tegen Atlanta Hawks (121-109).

Alleen Wilt Chamberlain en Allen Iverson maakten ooit meer punten in een NBA-duels voor de 'Sixers'. Chamberlain is de recordhouder met 68 punten in een wedstrijd in 1967. Iverson gooide in 2005 een keer 60 punten bij elkaar voor de club uit Philadelphia.

Tegen Utah Jazz stond geen maat op Embiid, die in het laatste kwart 26 van de 27 punten van de thuisclub voor zijn rekening nam. De Kameroener bezorgde Philadelphia 76ers daarmee eigenhandig de winst, nadat Utah Jazz met nog zo'n 6 minuten op de klok een voorsprong van 94-92 had genomen.

Darius Garland doorbrak bij Cleveland Cavaliers ook de grens van 50 punten. Zijn 51 punten tegen Minnesota Timberwolves waren echter niet genoeg voor de winst (124-129).

Braziliaan Scolari (74) beëindigt succesvolle trainerscarrière

07:33 uur De Braziliaanse voetbalcoach Luiz Felipe Scolari, die zijn land in 2002 als bondscoach naar de wereldtitel leidde, beëindigt zijn trainerscarrière. De 74-jarige Scolari gaat wel als technisch directeur verder bij zijn club Athletico Paranaense. ’Big Phil’, zoals zijn bijnaam luidt, zei dat na de laatste wedstrijd in de Braziliaanse competitie.

De trainerscarrière van Scolari begon in de jaren 80. De Braziliaan werkte in eigen land bij topclubs als Grêmio, Palmeiras en Cruzeiro en had in Europa een avontuur bij de Engelse club Chelsea, dat binnen een jaar eindigde in ontslag. Hij was daarnaast bondscoach van Koeweit, Portugal en in twee periodes van Brazilië.

Tijdens zijn eerste dienstverband leidde hij de ’Seleção’ naar de vijfde wereldtitel op het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea. Scolari keerde in de aanloop naar het WK van 2014 in eigen land terug als bondscoach. Hij won met Brazilië in 2013 de Confederations Cup, maar het WK eindigde in een deceptie. Het gastland werd in de halve finales met 7-1 vernederd door Duitsland en verloor de wedstrijd om het brons tegen het Nederlands elftal met 3-0.

Als clubtrainer won Scolari de Copa Libertadores in 1995 met Grêmio en in 1999 met Palmeiras. Met Grêmio verloor hij toen in Tokio de wedstrijd om de wereldbeker voor clubs tegen Champions League-winnaar Ajax via strafschoppen.