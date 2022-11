Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

RKC eerste twee duels na winterstop zonder geschorste Bel Hassani

18.51 uur: RKC moet het in de eerste twee wedstrijden na de winterstop stellen zonder Iliass Bel Hassani. De 30-jarige middenvelder werd voor drie duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk.

Bel Hassani werd zondag in de uitwedstrijd tegen NEC al na ruim 10 minuten weggestuurd. Hij dupeerde RKC in Nijmegen door na een fel duel met Souffian El Karouani zijn hoofd tegen het gezicht van de linksback te duwen. Scheidsrechter Martin Pérez hield het eerst bij vermanende woorden, maar besloot na het zien van de tv-beelden om Bel Hassani met rood weg te sturen.

RKC, dat tiende staat, speelt op 7 januari thuis tegen sc Heerenveen en wacht een week later de uitwedstrijd tegen FC Volendam.

Van Rijthoven sluit seizoen af buiten mondiale top 100

18.50 uur: Tim van Rijthoven sluit het tennisseizoen af buiten de mondiale top 100. De nummer 3 van Nederland werd op het challengertoernooi van Helsinki in de openingsronde uitgeschakeld. Van Rijthoven, die als derde geplaatst was in Finland, verloor met 7-6 (9) 6-1 van de Belg Zizou Bergs.

Voor Van Rijthoven was het zijn laatste toernooi van 2022. Hij behoort volgende week wel tot de selectie van Oranje voor de Daviscup Finals. Nederland neemt het over ruim een week in de kwartfinales op tegen Australië.

De 25-jarige Van Rijthoven won dit jaar het grastoernooi van Rosmalen en stond daardoor deze zomer op de rand van de top 100, op plek 101. Hij begon deze week als de mondiale nummer 109 en hoopte in Helsinki voldoende punten bij elkaar te tennissen om de barrière nog te doorbreken. Een plek in de top 100 had directe plaatsing voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van 2023, betekend.

Kroes gaat Eenhoorn en Huiberts assisteren in directie AZ

18.33 uur: AZ heeft Alex Kroes benoemd tot directeur International Football Strategy. Hij gaat vanaf 1 december met algemeen directeur Robert Eenhoorn en directeur Voetbalzaken Max Huiberts de directie van de Alkmaarse club vormen.

Kroes gaat zich bezighouden met "het exploiteren van de voetbalknowhow van AZ in binnen- en buitenland". Bovendien wordt hij betrokken bij projecten zoals de uitbreiding van het trainingscomplex in Wijdewormer en de ontwikkeling in en rondom het AFAS Stadion.

Kroes is medeoprichter van sportmakelaarsbureau Sports Entertainment Group (SEG). Sinds februari 2019 was hij als directeur en grootaandeelhouder betrokken bij Go Ahead Eagles. Afgelopen zomer verkocht hij zijn aandelen.

"Het nationale en internationale voetballandschap is voortdurend in beweging en vraagt als club om visie en strategie", aldus Eenhoorn. "De eigen benadering die wij als club hebben gekozen, krijgt met de komst van Alex een verdere kwaliteitsimpuls. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met Alex iemand aan de club toevoegen die met zijn kennis, expertise en netwerk de club gaat helpen om sportief, organisatorisch en financieel te blijven groeien."

AZ is de winterstop als de nummer 4 van de Eredivisie in gegaan. Zaterdag wonnen de Alkmaarders de uitwedstrijd tegen PSV met 1-0.

Kortrijk zorgt voor negende ontslagen trainer in Belgisch voetbal

12:38 uur De Belgische voetbalcompetitie is pas zeventien wedstrijden onderweg, maar maandag werd al voor de negende keer dit seizoen een trainer ontslagen. KV Kortrijk nam afscheid van Adnan Custović, die begin september nog was aangesteld als opvolger van Karim Belhocine. Hij werd al na zes wedstrijden ontslagen. Onder de 44-jarige Custović werden de resultaten niet veel beter.

Kortrijk verloor zondag in eigen stadion met 4-0 van AA Gent. Dat betekende al de elfde nederlaag van het seizoen. De club staat inmiddels voorlaatste in de Jupiler Pro League met 12 punten. Alleen Seraing, dat vorige maand ook al de trainer ontsloeg, heeft minder punten (11).

De Nederlandse trainer Danny Buijs werd half oktober ontslagen bij KV Mechelen. Ook onder meer Anderlecht en Cercle Brugge ontsloegen hun hoofdcoach in de hoop dat daarmee de resultaten zouden verbeteren.

Record Embiid met 59 punten voor 'Sixers' in NBA

07:59 uur Joel Embiid heeft in de NBA een persoonlijk record gevestigd. De 28-jarige speler van Philadelphia 76ers schoot in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Utah Jazz (105-98) maar liefst 59 punten bij elkaar. Embiid pakte daarnaast 11 rebounds, gaf 8 assists en liet 7 blocks noteren. Een dag eerder had de 2,13 meter lange center uit Kameroen al 42 punten gemaakt tegen Atlanta Hawks (121-109).

Alleen Wilt Chamberlain en Allen Iverson maakten ooit meer punten in een NBA-duels voor de 'Sixers'. Chamberlain is de recordhouder met 68 punten in een wedstrijd in 1967. Iverson gooide in 2005 een keer 60 punten bij elkaar voor de club uit Philadelphia.

Tegen Utah Jazz stond geen maat op Embiid, die in het laatste kwart 26 van de 27 punten van de thuisclub voor zijn rekening nam. De Kameroener bezorgde Philadelphia 76ers daarmee eigenhandig de winst, nadat Utah Jazz met nog zo'n 6 minuten op de klok een voorsprong van 94-92 had genomen.

Darius Garland doorbrak bij Cleveland Cavaliers ook de grens van 50 punten. Zijn 51 punten tegen Minnesota Timberwolves waren echter niet genoeg voor de winst (124-129).

Braziliaan Scolari (74) beëindigt succesvolle trainerscarrière

07:33 uur De Braziliaanse voetbalcoach Luiz Felipe Scolari, die zijn land in 2002 als bondscoach naar de wereldtitel leidde, beëindigt zijn trainerscarrière. De 74-jarige Scolari gaat wel als technisch directeur verder bij zijn club Athletico Paranaense. ’Big Phil’, zoals zijn bijnaam luidt, zei dat na de laatste wedstrijd in de Braziliaanse competitie.

De trainerscarrière van Scolari begon in de jaren 80. De Braziliaan werkte in eigen land bij topclubs als Grêmio, Palmeiras en Cruzeiro en had in Europa een avontuur bij de Engelse club Chelsea, dat binnen een jaar eindigde in ontslag. Hij was daarnaast bondscoach van Koeweit, Portugal en in twee periodes van Brazilië.

Tijdens zijn eerste dienstverband leidde hij de ’Seleção’ naar de vijfde wereldtitel op het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea. Scolari keerde in de aanloop naar het WK van 2014 in eigen land terug als bondscoach. Hij won met Brazilië in 2013 de Confederations Cup, maar het WK eindigde in een deceptie. Het gastland werd in de halve finales met 7-1 vernederd door Duitsland en verloor de wedstrijd om het brons tegen het Nederlands elftal met 3-0.

Als clubtrainer won Scolari de Copa Libertadores in 1995 met Grêmio en in 1999 met Palmeiras. Met Grêmio verloor hij toen in Tokio de wedstrijd om de wereldbeker voor clubs tegen Champions League-winnaar Ajax via strafschoppen.