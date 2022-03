Kleindochter van voormalig premier Dries van Agt wil profrenster worden

Kleindochter Eva van Agt kreeg iets van de wielerbacil mee en fietste al op jonge leeftijd met onder meer haar grootvader mee. Zelf hockeyde ze lang en was zelfs in de Hoofdklasse actief voor NHMC uit Nijmegen. In de coronaperiode ging Van Agt meer wielrennen. Ze meldde zich bij de Maastrichtse Studenten Mountainbike Wielervereniging Dutch Mountains en won een wedstrijd in de Studentencup op het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard. Ook veroverde de 24-jarige renster een bronzen medaille op het Nederlands Studenten Kampioenschap in Nederwetten vorig jaar.

Vrijdag reed Eva van Agt haar eerste officiële UCI-wedstrijd, de Drentse 8 van Westerveld. Voor profs als Marlen Reusser en Floortje Mackaij meer een opwarmer voor de wereldbekerwedstrijd Ronde van Drenthe een dag later, maar voor clubteams een doel op zich.

Joop zoetemelk (l) in gesprek met Dries van Agt. Ⓒ ANP/HH

Van Agt rijdt voor Restore en geeft aan profambities te hebben. ,,Maar ik ben meer van het klimmen, en kijk uit naar de Volta Limburg Classic op 2 april. Maar deze wedstrijden komen goed van pas om in een groot peloton te leren rijden. Bij de studenten rijden er maar een stuk of dertig rensters mee.’’ Opa Dries kwam niet mee naar Drenthe. ,,Maar hij wil wel op de hoogte gehouden worden, want hij volgt mijn verrichtingen op de voet.’’