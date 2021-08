Feyenoord hard onderuit tegen ontketend FC Utrecht

De wedstrijd in de Galgenwaard had een extra lading door de tumultueuze play-off-finale van vorig seizoen, toen FC Utrecht zowel in de rechtbank bij het kort geding over een verplaatsing van de finale als op het veld aan het kortste eind trok. Die teleurstellingen kwamen bovenop de frustratie bij de supporters van FC Utrecht over de afloop van het coronaseizoen, toen Feyenoord door de KNVB het Europese ticket van de niet gespeelde bekerfinale Feyenoord-FC Utrecht kreeg toegewezen.

Transferperikelen

Zowel bij FC Utrecht als Feyenoord ontbrak een speler in de wedstrijdselectie vanwege transferperikelen. Bij de thuisploeg is Gyrano Kerk bezig zijn transfer naar Lokomotiv Moskou af te ronden, terwijl Robert Bozenik de medische keuring onderging bij Fortuna Düsseldorf, dat hem een jaar gaat huren. Ondertussen is Feyenoord druk doende de selectie te versterken met Amad Diallo, een Ivoriaanse aanvaller van Manchester United, die gehuurd kan worden door de Rotterdammers. Diallo wordt beschouwd als een toptalent en verkaste begin dit jaar van Atalanta Bergamo naar Manchester United voor een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 40 miljoen euro.

FC Utrecht heeft eerder aangegeven, dat er voor Kerk geen vervanger hoeft te komen, omdat er voldoende spelers in de selectie zitten, die de positie van de explosieve aanvaller kunnen invullen. Tegen Feyenoord kreeg Moussa Sylla de kans om te laten zien, dat hij de opvolger van Kerk kan worden. De vorig jaar van AS Monaco overgenomen aanvaller heeft een jaartje kunnen acclimatiseren en moet het nu laten zien.

Speerpunt

Feyenoord begon goed aan de wedstrijd, maar al snel was het FC Utrecht dat het heft in handen had. De Utrechters wonnen de slag op het middenveld waar Simon Gustafson als nummer tien heel sterk speelde, goed ondersteund door Adam Maher en Quinten Timber, die veel duels wonnen. Met Anastasios Douvikas als snel speerpunt wist de thuisploeg ook dreigend te worden, aanvallen waarbij vaak ook een rol was weggelegd voor Bart Ramselaar.

Nadat Orkun Kökcü met een gevaarlijk schot na een goed uitgespeelde aanval FC Utrecht-doelman Maarten Paes aan het werk had gezet, was het FC Utrecht dat dicht bij de openingsgoal was. Timber trof de paal uit een schot en Sylla wist de rebound niet te benutten.

FC Utrecht, waarbij Mike van der Hoorn in de basis begon, drukte Feyenoord in het defensief, maar het was de ploeg van Slot die tegen de verhouding in op voorsprong kwam door een perfect uitgespeelde tegenaanval. De crosspass van Alireza Jahanbakhsh was perfect en Luis Sinisterra, het goudhaantje van Feyenoord dit seizoen, was net als in de play-off-finale Hidde ter Avest de baas (1-0) en verraste Paes met en geplaatst schot. Sinisterra is dit seizoen het grote wapen van Feyenoord en is in negen duels al bij tien goals betrokken geweest als doelpuntenmaker of assistgever.

Die goal van Sinisterra viel in de 45e minuut, maar toch gingen beide ploegen met een gelijke stand de kleedkamer in. Het was captain Willem Janssen die de Galgenwaard liet juichen met een inzet van dichtbij.

Beginfase

Daarmee waren de doldwaze minuten rondom de rust nog niet ten einde, want FC Utrecht kwam ook weer furieus de kleedkamer uit. Na drie minuten was het Sylla met zijn eerste competitiegoal van dit seizoen, die de thuisploeg een voorsprong bezorgde. En weer drie minuten later legde Higler de bal op de stip nadat Gustafson was aangetikt door Tyrell Malacia. In de eerste helft had Higler al eens naar de stip gewezen vanwege een vermeende overtreding van Malacia op Douvikas, maar die strafschop werd teruggedraaid door de scheidsrechter na interventie van de VAR.

Gustafson zelf nam de strafschop. De Zweed is een rasechte specialist en benutte de buitenkans dan ook feilloos, zijn vijftiende goal voor FC Utrecht vanaf de penaltystip, waarmee hij die andere specialist, die ooit actief was in de Galgenwaard, Sébastien Haller, voorbij is.

Linssen

Feyenoord wist in de loop van de tweede helft wat beter in de wedstrijd te komen en kreeg via Bryan Linssen nog een grote kans op de aansluitingstreffer, maar uiteindelijk bleef FC Utrecht zonder al te veel moeite overeind. Tot grote vreugde van het fanatiek meelevende thuispubliek. In de slotfase kreeg FC Utrecht, waarbij de van blessures herstelde Mimoun Mahi en Sander van de Streek als invallers hun rentree maakten, nog een paar kansen om de score op te voeren. Daar slaagden Sylla en Mahi niet in, maar dat kon de pret voor de FC Utrecht-achterban niet drukken. Die bejubelde de eerste thuiszege op Feyenoord sinds april 2019.

