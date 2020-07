Turnster Thorsdottir vreest: ’Jammer dat wij slachtoffer zijn van dit besluit’

De turnbond zette woensdag het topsportprogramma voor de vrouwen stil na tal van meldingen over geestelijke en fysieke mishandeling door de jaren heen door trainers. Ook Thorsdottirs trainer Patrick Kiens werd daarbij genoemd. „Wij vinden het jammer dat wij het slachtoffer zijn van dit besluit”, zei de turnster uit Poortugaal bij de NOS.

De KNGU schorste bondscoach Gerben Wiersma en bondstrainer Vincent Wevers (Heerenveen) over wie ook verklaringen waren afgelegd. De coaches van de verenigingen waar ook Oranje-turnsters actief zijn, krijgen bezoek van technisch directeur Mark Meijer. Het is de bedoeling dat ook zij hun functie niet kunnen uitoefenen zo lang het onderzoek naar wangedrag loopt.

"Natuurlijk, er moet erkenning zijn voor de zaken van vroeger"

„Natuurlijk, er moet erkenning zijn voor de zaken van vroeger”, vindt ook Thorsdottir, die traint bij PAX. „Het moest aan het daglicht komen. Dat was niet goed en is ook niet goed te praten. Het zou ons alleen niet moeten raken. Het had anders gekund. Er had ook een plan moeten klaarliggen.”

„Ik hoop ook niet dat de slachtoffers willen dat wij de dupe worden”, vervolgt ze. „We hebben hetzelfde belang: een veilig topsportklimaat. Maar je wilt in een olympisch jaar alles ideaal hebben. Buiten het feit dat er veel kan gebeuren, zoals blessures, wil je dat alles om het turnen top is geregeld. Dat zag er eerst ook zo uit, tot dit werd besloten. Nu moeten we afwachten wat de individuele gevolgen zijn.”