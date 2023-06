Novak Djokovic schudt Rafael Nadal af en vestigt record met 23e grandslam-zege op Roland Garros

Zowel Djokovic als Ruud had vrijdag nog een verrassend korte halve finale afgewerkt. Djokovic leek weliswaar onderweg naar een lange marathonpartij tegen Carlos Alcaraz, maar nadat de Spanjaard aan het begin van de derde set met kramp kreeg te maken ging het snel. Ruud imponeerde vervolgens tegen Alexander Zverev die hij in drie sets (6-0 in de laatste) naar huis stuurde. Zodoende konden beiden relatief fris aan de finale beginnen.

Toch leek de Serviër niet helemaal scherp aan de wedstrijd te beginnen. Hij incasseerde op zijn eerste servicegame - die direct meer dan elf minuten duurde - een break nadat hij een smash verkeerd timede. Het stond haaks op zijn start twee dagen geleden, toen hij vlijmscherp de baan op kwam tegen Alcaraz. Djokovic herstelde zich langzaam en sloeg bij zijn eerste kans toe, al was hier een mislukte smash van Ruud voor nodig. De Noor leek het noorden even kwijt, maar herstelde zich knap en maakte het punt van de eerste set. Met een heerlijk tweener sloeg hij zich vanuit geslagen positie terug in de rally, waarna Djokovic de fout maakte. Ondanks dat Ruud daarmee op 0-30 kwam, wist hij geen nieuwe break af te dwingen. Daardoor werd het een tiebreak en daarin is Djokovic dit toernooi simpelweg ongenaakbaar. Ook zijn zesde van deze Roland Garros werkte Nole foutloos af en zo kwam hij na 89 minuten op een 1-0 voorsprong.

Alsof hij nu pas opgewarmd was, trok Djokovic de goede lijn door aan het begin van de tweede set, waarin hij Ruud direct brak. Na een paar oppermachtige games vocht Ruud zich weer beter in de wedstrijd, maar hij was niet in staat om zijn tegenstander nog in de problemen te brengen op zijn eigen service. En zo ging de tweede set een stuk eenvoudiger naar Djokovic dan de eerste.

In de derde set ging het gelijk op qua games, maar Djokovic behield zijn opslag wel een stuk eenvoudiger dan zijn twaalf jaar jongere uitdager. Al moet het gezegd dat Ruud de pech had dat een keer bij 0-30 een mogelijkheid op breakpoints zag verdampen, toen de bal via de netband precies verkeerd voor hem viel. Bij 5-5 ging het vervolgens helemaal mis voor Ruud, al sloeg The Joker zelf ook een paar schitterende ballen en toonde hij waarom hij naar op weg was naar het illustere record. Djokovic leek geen enkele vorm van spanning voor de laatste game te kennen liep probleemloos uit naar 40-0. Op matchpoint toonde hij heel even zijn zenuwen met een flinke mispeer, maar uiteindelijk was er niets aan te doen en legde hij beslag op titel nummer 23.

Hsieh en Wang winnen vrouwendubbelspel Roland Garros

Hsieh Su-wei en Wang Xinyu hebben het vrouwendubbelspeltoernooi van Roland Garros gewonnen. De Taiwanese en Chinese wonnen in de finale met 1-6 7-6 (5) 6-1 van Leylah Fernandez uit Canada en de Amerikaanse Taylor Townsend.

Voor de 37 jaar oude Hsieh is het de vijfde grandslamtitel uit haar loopbaan. Ze won Roland Garros voor de tweede keer en was drie keer de beste op Wimbledon. De zestien jaar jongere Wang was nog nooit de beste op een grand slam.

Hsieh en Wang waren ongeplaatst.