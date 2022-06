Djokovic worstelt; Alcaraz ontsnapt na stroeve start

Het leek al rap een walk in the park te worden voor de Servische nummer 2 van de wereld. De Zuid-Koreaan moest toezien hoe Djokovic snel de eerste set naar zich toetrok: 6-3. Maar ineens begon Nole te haperen. Kwon nam een 5-2 voorsprong in set 2. De Serviër bewoog niet helemaal zoals we gewend zijn van hem en dus mocht Kwon serveren voor de setwinst en dat lukte 6-3.

Ook in de derde set was het worstelen voor Djokovic. Hij kon zich moeilijk ontdoen van Kwon en moest bij een 2-2 stand zelfs een breekpunt wegwerken. Maar uiteindelijk gaat het hier wel om de 20-voudig grandslam- en zesvoudig winnaar van Wimbledon. Bij 4-3 brak hij de Zuid-Koreaan en werd het uiteindelijk 6-3 in de derde set.

Taaie Kwon

Het verzet van de taaie Kwon was hiermee eigenlijk wel gebroken, want ook in de vierde set moest hij een break toestaan. Daar had de Serviër genoeg aan: 6-4 en dus set and match.

Bron: discovery +

Voor de 35-jarige Djokovic was het pas zijn eerste wedstrijd op gras van het jaar. Een maand geleden kwam de nummer 3 van de wereld voor het laatst in actie. Hij verloor toen op Roland Garros in de kwartfinales van Rafael Nadal.

Vijf jaar geleden laatste nederlaag op Wimbledon

Djokovic verloor vijf jaar geleden voor het laatst op Wimbledon. Hij gaf toen op tegen de Tsjech Tomas Berdych. Sindsdien pakte hij drie keer de titel en in 2020 werd het toernooi afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Door de absentie van Daniil Medvedev, de nummer 1 van de wereld, is Djokovic als eerste geplaatst in Londen. De Rus Medvedev is niet welkom op Wimbledon in verband met de oorlog in Oekraïne. Alexander Zverev, vanaf maandag de mondiale nummer 2, is geblesseerd.

Outsider Hurkacz direct uitgeschakeld

De Poolse tennisser Hubert Hurkacz is in de openingsronde van Wimbledon uitgeschakeld. De nummer 10 van de wereld verloor met 7-6 (4) 6-4 5-7 2-6 7-6 (8) van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, de mondiale nummer 37. In de vijfde set wordt bij 6-6 een beslissende tiebreak tot de tien punten gespeeld.

Davidovich Fokina liet in de derde set op eigen service nog drie wedstrijdpunten op rij onbenut. De partij kantelde volledig en Hurkacz had lang het initiatief. De Pool serveerde in de vijfde set ook voor de wedstrijd, maar hij leverde zijn servicegame in. Hurkacz stond in de beslissende matchtiebreak ook nog eens met 7-4 voor.

De 25-jarige Hurkacz, die als zevende geplaatst was, gold als outsider voor de titel in Londen. Vorig jaar haalde hij de halve finales op Wimbledon en in aanloop naar de editie van dit jaar won hij het grastoernooi van Halle.

Voor de twee jaar jongere Davidovich Fokina was het pas zijn eerste zege ooit op Wimbledon. Op het vorige grandslamtoernooi, Roland Garros, verloor de Spanjaard in de openingsronde van Tallon Griekspoor.

Alcaraz ontsnapt na stroeve start

De Spanjaard Carlos Alcaraz wist uitschakeling net te voorkomen. De nummer 5 van de plaatsingslijst knokte zich in vijf sets langs de Duitser Jan-Lennard Struff. In vier uur en elf minuten werd het 4-6 7-5 4-6 7-6 (3) 6-4.

Beide spelers verloren slechts twee keer hun servicegame. Alcaraz, die liefst dertig aces sloeg, won slechts vier punten meer dan zijn opponent: 192 om 188. Voor Alcaraz (19), die sinds Roland Garros niet meer in actie was gekomen, was het pas zijn tweede zege uit zijn loopbaan op Wimbledon. Vorig jaar was hij in de tweede ronde in drie sets kansloos tegen Daniil Medvedev.

Cilic valt weg uit schema Van de Zandschulp

Marin Cilic heeft zich afgemeld voor Wimbledon. De 33-jarige Kroaat, finalist in Londen in 2017, komt niet in actie wegens ziekte. Begin deze maand haalde de nummer 17 van de wereld nog de laatste vier op Roland Garros. Cilic had in de derde ronde de tegenstander kunnen zijn van Botic van de Zandschulp, de nummer 21 van de plaatsingslijst. De Kroaat wordt vervangen door de Portugese lucky loser Nuno Borges. Vijf jaar geleden verloor Cilic op Wimbledon in de finale in drie sets van Roger Federer. In 2014 won hij de US Open.

Murray heeft moeite

Andy Murray heeft zich met de nodige moeite verzekerd van een plek in de tweede ronde. De tweevoudig kampioen sloeg zich met 4-6 6-3 6-2 6-4 langs de Australiër James Duckworth, de nummer 74 van de wereld.

In aanloop naar het toernooi waren er zorgen over de fysieke gesteldheid van Murray, die hinder ondervond van een buikspierblessure. Een week geleden gaf de mondiale nummer 52 nog aan dat hij de training had hervat, maar nog niet alle slagen goed kon uitvoeren.

De 35-jarige Murray, die in 2013 en 2016 de beste was op Wimbledon, neemt het in de tweede ronde op tegen de Amerikaan John Isner. Murray haalde dit grasseizoen de finale in Stuttgart. Hij meldde zich geblesseerd af voor Queen’s, een van zijn favoriete toernooien.