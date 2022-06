Djokovic worstelt zich door eerste ronde Wimbledon heen

Het leek al rap een walk in the park te worden voor de Servische nummer 2 van de wereld. De Zuid-Koreaan moest toezien hoe Djokovic snel de eerste set naar zich toetrok: 6-3. Maar ineens begon Nole te haperen. Kwon nam een 5-2 voorsprong in set 2. De Serviër bewoog niet helemaal zoals we gewend zijn van hem en dus mocht Kwon serveren voor de setwinst en dat lukte 6-3.

Ook in de derde set was het worstelen voor Djokovic. Hij kon zich moeilijk ontdoen van Kwon en moest bij een 2-2 stand zelfs een breekpunt wegwerken. Maar uiteindelijk gaat het hier wel om de 20-voudig grandslam- en zesvoudig winnaar van Wimbledon. Bij 4-3 brak hij de Zuid-Koreaan en werd het uiteindelijk 6-3 in de derde set.

Het verzet van de taaie Kwan was hiermee eigenlijk wel gebroken, want ook in de vierde set moest hij een break toestaan. Daar had de Serviër genoeg aan: 6-4 en dus set and match.