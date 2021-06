Indrukwekkende opmars van Oranje in het skateboarden

Met een perfect uitgevoerde oefening legt Roos Zwetsloot tijdens de prestigieuze Dew Tour in Iowa beslag op de derde plaats. Ⓒ FOTO’S ANP/HH

AMSTERDAM - Skateboarden, één van de debuterende sporten op de Olympische Spelen in Tokio, belooft op voorhand spektakel. De vrouwelijke Oranje-skaters zijn bezig aan een indrukwekkende opmars in de wereld van de ollie, kickflip en de grote hubba. Bondscoach Sjoerd Vlemmings, aan de vooravond van de WK in Rome: „Het is geweldig dat we met drie meiden naar de Olympische Spelen gaan.”