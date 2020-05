Sparta dolblij met komst Lennart Thy

De 28-jarige Duitse aanvaller komt transfervrij over van PEC Zwolle en tekent - als de medische keuring geen problemen aan het licht brengt - voor twee seizoenen bij Sparta. „We hadden twee prioriteiten, een centrale verdediger en een spits. Daarbij mikten we op jongens met ervaring en we zijn heel blij dat dat is gelukt”, aldus technisch directeur Henk van Stee.

Intelligent

„Thy is een echte puntspeler, een jongen die elk seizoen goed is voor tien goals, een speler met een goede wedstrijdmentaliteit en een heel intelligente speler. Bovendien heeft hij een prima leeftijd. Hij had meerdere opties in Nederland en Duitsland, bijna het hele rechterrijtje wilde hem graag hebben, maar hij heeft goed nagedacht en weloverwogen voor Sparta gekozen. Daar zijn we heel gelukkig mee.”

Met Thy, die eerder ook in de Eredivisie speelde voor VVV-Venlo, en Heylen is Sparta voorlopig klaar op de transfermarkt. „Tachtig procent van het team blijft staan en met deze twee gerichte versterkingen erbij hebben we nu al een representatief team staan. Als er morgen weer gespeeld zou moeten worden, zou dat geen probleem zijn. We kijken de komende periode of we nog iets meer kunnen doen, maar voorlopig maken we een pas op de plaats, zoals alle clubs moeten doen. De komende maanden moeten we kijken of er nog financiële ruimte zal zijn om ons te versterken.”

Keeper

De keeperspositie is daarbij op dit moment geen prioriteit, ondanks het vertrek van Ariel Harush, die het grootste gedeelte van het afgelopen seizoen eerste doelman was bij Sparta. „Met Tim Coremans hebben we een doelman in huis die het in het afgelopen seizoen tot de kopstoot bij FC Groningen prima heeft gedaan”, aldus Van Stee.