Olympische Spelen ’zelfmoordmissie’? Tachtig procent Japanners is tegen

Demonstranten in Japan, die willen dat de Olympische Spelen niet doorgaan. Ⓒ HH/ANP

„Een zelfmoordmissie”, klonk het deze week in Japan over Tokio 2021. Tachtig procent van de Japanners is tegen. Sportsterren als Roger Federer vragen duidelijkheid. Dag na dag wordt de druk om de Spelen te annuleren groter. Toch zijn het niet Japan of de atleten die beslissen of Tokio doorgaat. Wel het IOC, dat voorlopig van geen wijken wil weten. Een stand van zaken.