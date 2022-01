Rafael Nadal slaat zich voorbij Karen Chachanov

Nadal was in vier sets (6-3 6-2 3-6 6-1) te sterk voor de Rus en stuit in de achtste finale op de winnaar van de wedstrijd tussen Adrian Mannarino en Aslan Karatsev.

Nadal, die in 2009 zijn enige eindzege op de Australian Open boekte, leek aanvankelijk niet al teveel moeite te krijgen met Chachanov. Na een uur en twintig minuten had de Spanjaard al een 2-0 voorsprong op het scorebord gezet. Chachanov, die in Melbourne nog nooit de achtste finales bereikte, was echter niet van plan zich zomaar gewonnen te geven.

In de derde set, die bijna een uur duurde, sloeg de 25-jarige Rus zich terug in het duel en verkleinde de achterstand naar 2-1 door de set met 6-3 binnen te halen. De vierde set werd echter weer een prooi voor Nadal, die daarmee de wedstrijd won.

„Dit was de beste wedstrijd sinds mijn terugkeer”, zei Nadal, die begin dit jaar terugkeerde na maanden met een voetblessure te maken te hebben gehad. „Avonden als deze betekenen alles voor mij en geven me een hoop energie na al het harde werken. Ik heb elke dag getwijfeld of het mogelijk het einde van mijn loopbaan zou zijn.”