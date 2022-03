Premium Het beste van De Telegraaf

Amsterdammers moeten zich na eliminatie nu op landstitel en KNVB-beker richten Ajax lukt het niet Champions League-vloek van Johan Cruijff ArenA te doorbreken

Door Mike Verweij

Wéér niet: Sébastien Haller stuit op Benfica-doelman Odisseas Vlachodimos. Ⓒ Matty van Wijnbergen

AMSTERDAM - De Champions League-vloek van de Johan Cruijff ArenA duurt voort. Ook tegen Benfica slaagde Ajax er niet in daar een thuiswedstrijd in de knock-outfase van het miljoenenbal te winnen. Sterker nog, het elftal van Erik ten Hag verloor onnodig en onverdiend (0-1), waardoor – na het eerdere 2-2 gelijkspel in Lissabon – de achtste finale het eindstation werd van de Europese droomreis. Teleurstellend natuurlijk, omdat Ajax in de groepsfase foutloos was gebleven en in twee wedstrijden tegen de Portugezen het betere van het spel had.