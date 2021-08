Uniek reggae-shirt Ajax binnen dag uitverkocht

Daarmee is het tenue, dat een een-tweetje is met de familie van Bob Marley en door Ajax dit jaar in de uitduels in de Champions League zal worden gedragen, nu al verreweg het bestverkochte shirt ooit. Omdat Adidas er een wereldwijde campagne van maakte, besloten de Amsterdammers al vier keer zo veel shirts als normaal in te kopen. In totaal gingen er in 24 uur tienduizenden exemplaren over de (digitale) toonbank.

Het tricot is volgens de club een eerbetoon aan de Ajax-fans en gedeelde liefde voor reggae-legende Bob Marley en zijn iconische lied ’Three Little Birds’, dat steevast in de Johan Cruijff ArenA wordt gedraaid.

De drie kleine vogeltjes – rustend op de drie Amsterdamse Andreaskruisen – staan op de achterkant van het zwarte shirt met rode, gele en groene details. Het ’derde shirt’ wordt naast het thuistenue gebruikt in de Champions League.

De liefde tussen de Ajax-fans, Bob Marley en ’Three Little Birds’ ontstond in 2008. Na het oefenduel bij Cardiff City moesten de uitsupporters nog even in het vak blijven en werd door de stadionspeaker het beroemde lied gedraaid. Het werd omarmd en tijdens elke wedstrijd gezongen als teken van hoop: ’Everything is gonna be alright’.

In de webshop zijn alleen nog kindermaten beschikbaar. Of Adidas en Ajax nog beschikbaarheid kunnen realiseren om aan de wereldwijde vraag te voldoen, is nog niet bekend.