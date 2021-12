Vijfde zege op rij voor Real Madrid in La Liga

Karim Benzema maakte in de 40e minuut het doelpunt. Daarbij kwam wel wat geluk kijken voor Real. Athletic-keeper Unai Simón wist een afstandsschot van Marco Asensio te keren. In de rebound raakte de Kroaat Luka Modric de bal helemaal verkeerd. Juist daardoor kon Benzema van dichtbij in het lege doel tikken: 1-0. Het betekende alweer de twaalfde treffer dit seizoen in de competitie voor Benzema.

Doelman Thibaut Courtois en verdediger Eder Militao voorkwamen in het laatste kwartier een tegentreffer voor Real, dat de ranglijst na vijftien wedstrijden met 36 punten aanvoert. Atlético Madrid en Real Sociedad volgen met allebei 29 punten. Atlético speelde wel een duel minder dan Real. Zaterdag gaat Real Madrid op bezoek bij Real Sociedad.

