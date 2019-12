Van den Hoogenband versoepelt olympisch regime

Chef de mission Pieter van den Hoogenband doet zijn verhaal. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Hij wil vooral inspireren en verbinden. Pieter van den Hoogenband, de nieuwe chef de mission van de Nederlandse olympische ploeg, gaat komende zomer niet mee naar Tokio om iedereen eens even te vertellen wat wel of niet mag. Onder VDH lijkt het regime losser te worden. De veelbesproken ‘loservlucht’ is geschrapt, net als de omstreden 48-uursregel.