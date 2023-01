’Echt zieke’ Zerrouki hersteld voor bezoek FC Twente aan Ajax

Zerrouki zag afgelopen week een transfer naar Feyenoord mislukken. FC Twente wil de international van Algerije pas in de zomer verkopen. „Daar ben ik heel blij mee”, zei trainer Ron Jans. „Daar spreekt ambitie uit. Ik vind ook dat we nu geen dragende spelers moeten verkopen als we het geld niet echt meteen nodig hebben.”

Zerrouki meldde zich ziek nadat technisch directeur Jan Streuer aan Feyenoord had laten weten dat de transfer niet doorging. „Hij was ook echt ziek”, benadrukte Jans. „Zoals duizenden andere Nederlanders. Michel Vlap was ook ziek, net als Gijs Smal en Mees Hilgers. Daar krijg ik toch ook geen vragen over? Gelukkig is iedereen weer fit. We hebben een fitte selectie en kijken echt uit naar de wedstrijd tegen Ajax. We hebben er heel veel zin in.”

Dromen van de titel

Jans hoopt dan ook te stunten en niet alleen tegen Ajax. „Ik weet niet of het realistisch is, maar dromen over een kampioenschap mag”, zei Jans. „Maar hoe mooi zou het zijn als we op 28 mei ook nog over de titel praten. Dan spelen we de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Ajax, in ons eigen stadion. Tegelijkertijd speelt AZ tegen PSV. Hoe mooi kan die ontknoping worden?”

De 64-jarige Jans is benieuwd naar het spel van zijn ploeg tegen Ajax. „Vorig jaar verloren we daar kansloos met 5-0”, weet hij nog. „Nu staan we er beter voor. Iedereen weet wat hij moet doen. Vitesse speelde vlak voor de winterstop gelijk bij Ajax, met heel verdedigend spel. Ik denk dat we niet alleen hoeven te verdedigen daar.”

Het is ook voor Jans afwachten met wie Ajax aan de aftrap verschijnt. Steven Berghuis, Mohammed Kudus, Steven Bergwijn, Edson Álvarez en Jurriën Timber lagen afgelopen week ziek op bed. „En als die griep gepaard gaat met koorts, dan lever je wel wat in”, weet de trainer van de nummer 4 van de Eredivisie.

Jans merkte woensdag tijdens de bekerwedstrijd van Ajax tegen FC Den Bosch dat trainer Alfred Schreuder weinig krediet heeft bij veel supporters van de club uit Amsterdam. De hashtag ’#SchreuderOut’ was ook tijdens dat duel weer even trending topic op Twitter. Jan Wouters, Co Adriaanse en Marcel Keizer werden hij Ajax ontslagen na een duel met FC Twente. „Maar zo kijk ik niet”, zei Jans. „Als we met 1-0 voorkomen, dan kan er wel iets in zo’n stadion gebeuren. Maar Alfred is een goede collega van me. Ik gun hem het beste, alleen zaterdag niet. Dan hebben we even maling aan alles.”