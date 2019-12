De Jong en De Ligt buiten top tien Gouden Bal

Dat is de prijs voor de beste voetballer van de wereld, verkozen door een jury van journalisten in samenwerking met het Franse tijdschrift France Football.

De Jong eindigde op de lijst van dertig genomineerden op de elfde plaats. De Ligt werd ingeschaald als nummer vijftien. Georginio Wijnaldum werd gedeeld 26e en Donny van de Beek gedeeld 28e.

Virgil van Dijk is de vijfde Nederlander. De verdediger van Liverpool is nog in de race voor de prijs. Van Dijk werd dit jaar al verkozen tot beste speler van Europa en beste speler van de Premier League.

Lionel Messi kreeg in september de prijs voor beste speler van de wereld van de FIFA. Van 2010 tot en met 2015 reikten de wereldvoetbalbond en France Football gezamenlijk de Gouden Bal aan de beste voetballer van de wereld uit. De laatste jaren doen ze dat weer afzonderlijk.

Volgens Spaanse media wint Messi maandag ook de verkiezing van France Football.