Voor Moto2-coureur Bo Bendsneyder is het erop of eronder in grandprixseizoen

Bo Bendsneyder is na de testdagen in zijn nopjes. Ⓒ FOTO RACESPORT.NL

DOHA - Het was een aanbod dat hij niet kon weigeren. Motorcoureur Bo Bendsneyder wiens carrière zich in een neerwaartse spiraal leek te bevinden, greep de gelegenheid van het Pertamina Mandalika SAG Team dan ook gretig met beide handen aan. „Het is niet een kans, het is dé kans”, bekende de 22-jarige Rotterdammer die daardoor toch weer de enige Nederlandse grandprixrijder blijft. De afgelopen drie dagen nam hij in Qatar aan de officiële testritten van de Moto2-klasse deel als laatste voorbereiding op het raceseizoen dat komend weekeinde van start gaat. Eveneens op het Losail International Circuit in het oliestaatje aan de Perzische Golf hebben dan twee opeenvolgende grandprix’s plaats.