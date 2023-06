FC Eindhoven stelt Willem Weijs aan

Weijs heeft een verleden als jeugdtrainer bij PSV, Ajax en NAC Breda. In Breda werd Weijs daarna assistent-trainer en stond hij er vijf wedstrijden als interim trainer aan het roer. In 2020 maakte Weijs de overstap naar Willem II om trainer te worden van de beloftenploeg van de Tilburgers en assistent-trainer bij de hoofdmacht. Een jaar later vertrok Weijs naar het RSC Anderlecht van Vincent Kompany voor een job als assistent-trainer. Vanuit Anderlecht kwam Weijs terecht bij SK Lommel. Nu gaat de 36-jarige Weijs voor het eerst een heel seizoen de eindverantwoordelijkheid dragen als hoofdtrainer.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Technisch manager Marc Scheepers legt uit waarom FC Eindhoven Weijs heeft aangesteld. ,,Na het vertrek van Rob hebben we snel doorgeschakeld. We hadden ons lijstje klaar en zijn direct begonnen met het voeren van gesprekken. Willem was onze topkandidaat en ik ben blij dat we hem bij onze club hebben kunnen voegen. Willem is ambitieus, innovatief en gedreven, karaktereigenschappen die goed bij ons passen.”

Aanvallend voetbal

Weijs denkt dat het Jan Louwers Stadion een goede plek is om zijn trainerscarrière te vervolgen. ,,FC Eindhoven is een mooie club, de club is op de goede weg. We kunnen hier werken met talent en daar geloof ik in. Ik ben een trainer die aanvallend voetbal hoog in het vaandel heeft staan, die tegelijkertijd ook oog heeft voor een defensieve organisatie. Dat kun je nooit los zien van elkaar en die combinatie moet ervoor zorgen dat we succesvol gaan worden en dat we mooi voetbal op de mat kunnen leggen.”