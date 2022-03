Red Bull denkt benzineprobleem te hebben opgelost

De renstal heeft het euvel grondig onderzocht en vertrouwt erop het probleem in het benzinesysteem te hebben opgelost. Red Bull doet in aanloop naar het race-weekeinde in Jeddah geen uitlatingen over de precieze oorzaak, maar er zou in het brandstofsysteem een storing zijn ontdekt.

Aanvankelijk werd gedacht dat er een probleem was met de brandstofpomp. Twee van de in totaal drie pompen zijn standaardonderdelen en dus in elke auto hetzelfde, maar zoals eerder deze week gemeld bleek daar geen defect te zijn ontdekt. Red Bulls topadviseur Helmut Marko vertelde tegenover F1 Insider dat beide auto’s zonder benzine kwamen te zitten vanwege een vacuüm in de brandstoftoevoer. Dat er simpelweg te weinig brandstof in de auto’s van Verstappen en Pérez zou zitten wordt door alle betrokkenen bij Red Bull afgedaan als lariekoek.