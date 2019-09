Roglic, de koning van Spanje

Primoz Roglic in de rode trui. Ⓒ BSR Agency

SANTUARIO DEL ACEBO - Onder het toeziend oog van de Heilige Maagd van Acebo heeft Jumbo-Visma een nieuwe stap in het proces naar volwassenheid gezet. Op de steile klim naar het heiligdom van Asturië bewees de geel-zwarte formatie opnieuw dat het de ploeg van de toekomst heeft. Met de ritwinst voor de 24-jarige Amerikaan Sepp Kuss en andermaal een soeverein optreden van klassementsleider Primoz Roglic lijkt het aftellen voor het Nederlandse team in deze Vuelta a España begonnen. De eerste eindzege in een grote ronde voor de formatie lonkt.