Marit Bouwmeester zwanger van eerste kindje: ’Perfecte timing’

„Baby incoming! Diederick en ik zijn super blij en dankbaar”, meldt de aanstaande moeder. „Als alles goed mag blijven gaan is de timing perfect voor mijn ’road to’ de Olympische Spelen van Parijs.”

Daarmee maakt Bouwmeester meteen duidelijk dat ze in ieder geval tot 2024 geen afscheid zal nemen van het zeilen op het hoogste niveau. In Frankrijk gaat ze dan jacht op haar vierde olympische medaille. Met het zilver in Londen (2012), goud in Rio (2016) en brons in Tokio (2021) heeft ze alle kleuren medailles al in haar prijzenkast.