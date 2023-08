N’Ketia Seedo: ’Mijn moeder is alles voor me’

Ze is de snelste Nederlandse vrouw van dit moment en wil dit weekeinde bij de wereldkampioenschappen atletiek iets bijzonders presteren op de 100 meter. N’Ketia Seedo, die twintig jaar geleden werd geboren in Paramaribo, groeide op in Utrecht en woont alweer een paar jaar nabij sportcentrum Papendal in Arnhem. In deze rubriek blijkt dat ze heel anders in elkaar zit dan veel van haar leeftijdgenoten.

Atlete N’Ketia Seedo. Ⓒ René Bouwman