Conference League-finale vindt in 2024 plaats in Athene

De finale van de Champions League voor vrouwen was dit jaar in Eindhoven. FC Barcelona versloeg VfL Wolfsburg in een nagenoeg uitverkocht Philips-stadion met 3-2. In 2024 vindt de eindstrijd in Bilbao plaats.

De UEFA nam ook een beslissing over de kwalificatie voor het WK van 2026, waar zestien Europese landen aan mee mogen doen. Alle landen worden onderverdeeld in twaalf kwalificatiegroepen met per groep vier of vijf landen. De kwalificatieduels zijn van maart tot november 2025. De twaalf groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De nummers 2 strijden in de play-offs voor de vier resterende Europese tickets. Aan die play-offs doen zestien landen mee. Naast de nummers 2 zijn dat vier groepswinnaars uit de Nations League die zich via de reguliere kwalificatie niet wisten te plaatsen.

De loting voor het EK van 2024 in Duitsland is op zaterdag 2 december 2023 in Hamburg.