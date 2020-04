Julian Alaphilippe rijdt harder mét fans

Julian Alaphilippe (27) is gemaakt voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, niet voor het leven in lockdown. Maar na het intense seizoen 2019 met veertien slopende dagen in het geel vindt hij het ook wel fijn om samen met vriendin Marion Rousse eens echt rust te vinden in Andorra. „Voor één keer geen stress, daar moet je nu van profiteren”, aldus Alaphilippe tegenover Het Nieuwsblad.