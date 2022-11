Van Nistelrooy neemt jonkies mee naar Noorwegen

In Noorwegen strijdt PSV, dat al verzekerd is van overwintering in de Europa League, om nog eerste te worden in de groep. Daarvoor moet PSV winnen van FK Bodø/Glimt, terwijl nummer één Arsenal punten moet laten liggen thuis tegen FC Zürich. De kans daarop is niet groot, zodat Van Nistelrooy naar verwachting enkele sleutelspelers rust zal geven met het oog op de topper in de Eredivisie zondag tegen Ajax.

Van Nistelrooy heeft in Noorwegen weer de beschikking over Yorbe Vertessen, die sinds de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen aan de kant stond met een lichte spierblessure. De PSV-trainer kan in Bodø niet beschikken over de geblesseerden Philipp Max, Jarrad Branthwaite, Mauro Junior, Ismael Saibari en Olivier Boscagli.