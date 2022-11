Heracles ontsnapt, ruime zeges achtervolgers, late dreun voor Kuyt

Thomas Bruns maakte in de laatste minuut het winnende doelpunt voor Heracles, dat na een uur gelijkmaakte via de Belg Lucas Schoofs. Jizz Hornkamp had Willem II, dat net als Heracles vorig seizoen nog in de Eredivisie uitkwam, op voorsprong gezet.

MVV en PEC Zwolle halen uit

Lange tijd leek MVV de koppositie over te nemen. De Limburgers wonnen thuis met 4-0 van Helmond Sport. Ruben van Bommel, de zoon van Mark van Bommel, zette MVV halverwege de eerste helft op voorsprong. Nicky Souren maakte er nog voor rust 2-0 van, waarna de Noor Hakon Lorentzen kort na rust de wedstrijd besliste. Vlak voor tijd werkte Robin van der Meer de bal uiterst knullig in zijn eigen doel.

MVV hoopt dit seizoen voor het eerst sinds 2000 terug te keren naar de Eredivisie. 22 jaar geleden degradeerden de Maastrichtenaren naar de eerste divisie en ze wisten nooit meer te promoveren. Ze eindigden nooit hoger dan de vijfde plek.

PEC Zwolle won nog ruimer. Op bezoek bij Top Oss werd het liefst 0-5 voor de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie. Lennart Thy werkte zich als enige twee keer op het scorebord.

Dreun Kuyt in 96e minuut

ADO Den Haag leed al de zevende nederlaag van het seizoen. De ploeg van trainer Dirk Kuyt verloor thuis met 3-2 van VVV-Venlo. Nick Venema maakte diep in blessuretijd, in de 96e minuut, het winnende doelpunt. ADO staat zeventiende.

De meest doelpuntrijke wedstrijd vond plaats in op de Krommedijk, waar FC Dordrecht met 3-4 verloor van Jong Ajax. Het ging in een tumultueze wedstrijd van 0-1 naar 2-1, naar 2-3, naar 3-3, naar 3-4. Kristian Hlynsson maakte zowel de openingstreffer als de eerste goal van de Amsterdammers. De mooiste kwam wel op naam van een Dordrechter: Mathis Suray pegelde op heerlijke wijze de 3-3 binnen.

Wereldgoal Büttner

Alexander Büttner maakte tien jaar geleden nog de overstap van Vitesse naar Manchester United. Na vele omzwervingen streek hij dit seizoen neer in Doetinchem bij De Graafschap en daar blijkt de 33-jarige linksback van waarde.

Op bezoek bij FC Den Bosch opende de linksback namelijk de score en dat deed hij op werkelijk geweldige wijze met een volley vanaf de zijlijn. De grote vraag is alleen: was dit een bewuste of een totaal mislukte voorzet?

Uiteindelijk ging het toch mis voor de Achterhoekers, die met 2-1 onderuit gingen.

Overige uitslag

NAC Breda - Telstar 1-1