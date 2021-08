Premium Het beste van De Telegraaf

’Fenomenaal gevoel’ zilveren roeiers Gouden Corné de Koning en Annika van der Meer: ’Je ligt op de grill’

Door Eddy Veerman

Corne de Koning en Annika van der Meer zijn dolblij. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ze zaten helemaal kapot, maar de armen konden nog wel de lucht in. Want de vreugde bij de roeiers Corné de Koning en Annika van der Meer was groot na het behalen van het zilver in de PR2 Mixed Dubbel. Ook omdat zij in het laatste deel de Chinese boot nog passeerden. „We lagen er de hele race goed bij en als je dan in het laatste deel nog van plek drie naar twee verschuift, dat is een fenomenaal gevoel en een mooie beloning”, verwoordde De Koning het.