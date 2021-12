Edwin van der Sar: ’Ik ben nog niet klaar bij Ajax’

De oud-doelman begon in 2012 als directeur marketing bij Ajax en vervult sinds 2016 de rol van algemeen directeur bij de club uit Amsterdam. „Ja, ik heb het naar mijn zin, maar er zijn altijd wel uitdagingen en dingen die op de deur kloppen.”

Van der Sar kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen vijf jaar. „We wilden aansluiting met de Europese top en dat is aardig gelukt”, zegt hij. „Drie seizoenen geleden stonden we in de halve finale van de Champions League en nu overwinteren we weer, terwijl we veel spelers hebben verkocht. Vergeet ook niet dat we de afgelopen twee seizoenen ook 10 punten haalden in de groepsfase van de Champions League. Daar ga je vaak mee verder.”

„De naam van Ajax gaat de hele wereld over en we slagen er steeds weer in om onze naam creatief in de markt te zetten”, vindt Van der Sar, die er wel van baalt dat Ajax weer zonder fans op de tribune voetbalt. ”’We hebben een heel groot stadion, een heel mooi stadion. Als daar nul man in zit, of als we alleen maar 12.000 losse kaarten mogen verkopen, dan gaat het heel duur worden”, beseft hij. „Vorig jaar heeft het ons 33 miljoen euro gekost. Toen was er een hele lange periode dat er geen toeschouwers waren. We hopen met z’n allen dat het dit keer wat korter zal zijn. Maar daar is nog niet echt zicht op volgens mij.”

„Het belangrijkste is dat we het sportief goed doen”, vervolgt Van der Sar. „Dat je een beetje ver komt in de Champions League. Of dat je hopelijk weer kampioen kan worden of de beker wint. We zijn een voetbalclub. Het gaat om sportieve prijzen. Maar daarvoor moeten we ook inkomsten uit ons stadion halen. Dat zal wel weer een flinke impact krijgen dit jaar.”