Tennisclash Nadal en Federer in Bernabéu?

Het beroemde stadion biedt plaats aan ruim 81.000 toeschouwers. De tenniswedstrijd die tot nu toe de meeste toeschouwers trok was die tussen Serena Williams en Kim Clijsters. Die speelden in 2010 in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tegen elkaar. Bijna 36.000 mensen waren daarvan getuige.

In februari volgend jaar staat er ook al een stadionpartij gepland tussen Nadal en Federer. In het Zuid-Afrikaanse Kaapstad ontmoeten beide tennisgrootheden elkaar in een stadion dat plaats biedt aan 55.000 mensen.