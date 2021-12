AZ klopt Sparta dankzij uitblinker Jesper Karlsson en fouten Tom Beugelsdijk

Bij Sparta stonden doelman Maduka Okoye en aanvaller Emanuel Emegha niet in de basis. Okoye was geblesseerd geraakt in de laatste wedstrijd tegen Ajax, terwijl Emegha door trainer Henk Fraser op de bank werd geposteerd. Bij AZ ontbraken Jordy Clasie en Albert Gudmundsson. De vervanger van die leidde na tien minuten de eerste grote kans in. Yukinair Sugawara vond Jesper Karlsson, maar hij trof de lat. Aan de andere kant testte Dirk Abels de kwaliteiten van keeper Peter Vindahl Jensen met een afstandsschot.

Even later was het wel raak voor de bezoekers. Adil Auassar snoept Tijjani Reijnders de bal af, kreeg deze vervolgens terug van Lennart Thy en schoof de bal beheerst in de verre hoek. Lang hield de voorsprong van Sparta niet stand. Tom Beugelsdijk maakte opzichtig hands in zijn eigen strafschopgebied en na ingrijpen van de VAR schoot Karlsson de bal onberispelijk binnen. De Zweed verraste kort daarna Benjamin van Leer met een knappe volley in de korte hoek en zorgde zo voor de voorsprong. Dat die langer dan een minuut bleef staan had AZ te danken aan Vindahl, die op zijn post was bij een schot van Mario Engels.

Na rust had Sparta veel de bal zonder gevaarlijk te worden. Een persoonlijke fout van wederom Beugelsdijk leidde de 3-1 in. Na een diepe pass kopte de verdediger de bal zo in de voeten van Karlsson, die niet zelfzuchtig was en Vangelis Pavlidis voor de 3-1 liet tekenen. Karlsson dacht even later wel zijn hattrick te completeren, maar hij stond net buitenspel op het moment dat de pass van Dani de Wit kwam.

Dat leek Sparta wat inspiratie te geven. Eerst schoot Emegha voorlangs en even later probeerde Beugelsdijk Vindahl te verrassen met een poging van dik 40 meter. Toch zat een comeback er nooit echt in en kreeg AZ uiteindelijk nog de beste kansen om er nog een te maken, maar dat lukte de Noord-Hollanders niet.