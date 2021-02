Praatjes voor de wedstrijd helpen Mourinho niet: Chelsea klopt Tottenham Hotspur

Vooraf had Tottenham-trainer Jose Mourinho de verhoudingen met zijn collega Thomas Tuchel nog even op spanning gezet op een manier zoals alleen hij dat kan. De Duitser staat immers pas net aan het roer bij de club die de Portugees seizoenen lang onder zijn hoede had en dus vond ’The Special One’ het nodig om even de druk op te voeren. „Het is niet moeilijk om Chelsea te coachen. Ik ben er drie keer kampioen geworden. Carlo Ancelotti is er kampioen geworden, Antonio Conte ook. Dus kan het nooit heel moeilijk zijn. Je hebt er altijd prima materiaal tot je beschikking.”

Chelsea - met Hakim Ziyech op de bank - had er een kwart wedstrijd voor nodig om de grote mond van Mourinho te doen dimmen. Eric Dier maakte een overtreding op Timo Werner, waarna Jorginho niet faalde vanaf elf meter. In de gietende regen ontvouwde zich verder geen heel boeiend duel. Chelsea had de controle en Tottenham kon daar vrij weinig tegenover stellen. In de slotfase was er nog wel een kans voor Carlos Vinicius, maar hij kreeg zijn inzet niet richting het doel.

Voor Tottenham is het daarmee de derde nederlaag op een rij. De ploeg ging vorige week onderuit tegen Liverpool (1-3) en blameerde zich in het weekend met een 1-0 nederlaag bij Brighton & Hove Albion. Het elftal is daardoor weggezakt naar de achtste plek in de Premier League.

Extra pijnlijk voor Mourinho is nog dat het dus ook de tweede competitienederlaag op een rij was. Dit overkwam hem nog nooit in zijn trainersloopbaan.