Verstappen: ’Vierde of vijfde in Oostenrijk’

Alle voorspellingen van Max Verstappen voor de Grand Prix van Frankrijk. Dus desgevraagd kijkt de Red Bull-coureur ook alvast vooruit naar de race van komend weekeinde in Oostenrijk, waar hij vorig seizoen nog verrassend won.

„Het zal zonder crashes normaal gesproken wel weer een vierde of vijfde plaats worden daar”, aldus Verstappen. „Het ligt eraan of Ferrari een foutje maakt. Ja, een derde plaats kan ook, maar dan moeten Vettel en Leclerc allebei een misser maken. Het is zoals het is. Ik moet het optimale eruit blijven halen, anders kan ik beter thuisblijven.”

De 21-jarige Verstappen kwam tijdens de GP van Frankrijk niet verder dan de vierde plek. Het podium kwam daar zondag nooit in zicht.

