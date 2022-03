Premium Het beste van De Telegraaf

Said El Badaoui gelooft (juist door tegenslagen) in zege van pupil Trainer Badr Hari: ‘Mensen met uitzonderlijk talent nooit afschrijven’

Door Lars van Soest

Badr Hari betreedt met zijn trainer Said El Badaoui aan zijn zijde de arena. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Badr Hari trok in aanloop naar Glory80 een rookgordijn op. De veelbesproken zwaargewicht bereidde zich in stilte voor op zijn rematch tegen Arek Wrozsek. Alles om zich zaterdag in Hasselt te kunnen wreken voor zijn eerdere nederlaag tegen de Pool. Trainer Said El Badaoui heeft er alle vertrouwen in dat zijn pupil in zijn zesde Glory-partij eindelijk zijn eerste overwinning gaat boeken voor de organisatie. ,,We zijn ready.”