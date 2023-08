Levi Rigters keert in Bulgarije terug bij Glory

In het achtmanstoernooi met de zwaargewichten die zich dit jaar kwalificeren, staat 500.000 dollar op het spel. Rigters vocht zijn laatste partij in augustus 2022 en was de laatste die Tariq ‘Cookie’ Osaro versloeg: de man die in juni tijdens Collision 5 Antonio Plazibat versloeg en eind dit jaar om de wereldtitel zal vechten tegen (een weer fitte) Rico Verhoeven. Osaro is samen met de Fransman Soffian Laïdouni al geplaatst voor dat toernooi. Badr Hari becht op 9 september in Parijs tegen James McSweeney voor een ticket. Tijdens Glory 87 zaterdagavond staat een ticket op het spel in het viermanstoernooi tussen Mohamed Amine, Bahram Rajabzadeh, Uku Jürjendal en Martin Terpstra.

Rigters kan in oktober dus nummer vijf worden. Hij geldt als een grote belofte in de zwaargewichtdivisie, maar de laatste keer dat het grote publiek hem in actie zag, was tijdens eht tv-programma Special Forces VIPS. Daarin moest hij opgeven wegens een knieblessure, werd gecommuniceerd. Hij staat nu voor zijn langverwachte comeback.