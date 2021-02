Video: Ronald Koeman verlaat persconferentie FC Barcelona na bloedneus

De persconferentie - in aanloop naar de kraker tegen Sevilla - was nog maar net bezig, of de Nederlandse oefenmeester moest er al mee stoppen. Reden: een niet stoppende bloedneus.

Koeman werd een half jaar geleden getroffen door een hartinfarct. Sindsdien slikt hij bloedverdunners en dat zorgt ervoor dat de kans groter is dat je een bloedneus krijgt. Barcelona heeft inmiddels aan Spaanse journalisten laten weten dat Koeman in orde is.

Voordat Koeman een bloedneus kreeg, nam hij het opnieuw op voor Lionel Messi. „Hij heeft hulp van zijn ploeggenoten nodig. Ook hij kan het niet alleen”, zei hij over zijn topscorer.

Barcelona staat derde in La Liga, met een achterstand van 5 punten op Atlético Madrid dat een duel minder heeft gespeeld. Sevilla en FC Barcelona trappen zaterdag om 16.15 uur af in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.