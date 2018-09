Higuain houdt zich vast aan 'prachtige anekdote' Van Nistelrooy

"Hij vertelde me iets in een periode dat ik niet scoorde, en dat klopte", aldus Higuain, die drie jaar lang samenspeelde met Van Nistelrooy bij Real Madrid. "Je probeert het, maar het komt er niet uit. Maar als het er dan uit komt, komt alles tegelijk. Doelpunten maken is net als ketchup. Het is een prachtige anekdote."

Doelpuntenmachine Higuain, die voor meer dan 80 miljoen euro overkwam van Napoli, begon goed bij Juventus, maar wist in zijn laatste negen wedstrijden maar twee keer te scoren.