Van Bommel: ’Lozano zal wel fit zijn voor FC Basel’

Mark van Bommel lijkt fysiek op de Mexicaans international te kunnen rekenen, de grote vraag is of hij dat ook kan op transfergebied. Dat nog geen club zich in Eindhoven heeft gemeld met een officieel bod, zegt niet alles. In de praktijk is dit vaak de laatste stap en PSV weet wel degelijk van de concrete interesse voor de 23-jarige aanvaller, waarvan zaakwaarnemer Mino Raiola met de vraagprijs van PSV op pad is. Zodra Raiola er met Napoli of een andere geïnteresseerde club uitkomt wat de contractvoorwaarden van Lozano betreft, dan komt die club (die weet wat het de Eindhovenaren moet betalen) er waarschijnlijk ook uit met PSV.

’Hij kan alles aan’

Dat betekent dat het snel kan gaan wat een transfer van de Mexicaan betreft, zeker nu hij inmiddels weer volledig fit is verklaard en meetraint. „Hij heeft woensdag en donderdag een gedeelte meegedaan en vanmiddag (gisteren, red.) heeft hij getraind met de jongens die vandaag een half uur speelden”, aldus Mark van Bommel na het duel met Aris Saloniki (3-0 winst) gisteravond. „Of ik nog op reken voor het duel met FC Basel? Hij is al lange tijd aan het trainen, heeft veel loopwerk gedaan. Hij is wel een mogelijkheid, hij zal wel fit zijn. Ik weet niet of hij dan honderd procent fit is, maar hij kan zeker minuten gaan maken. Misschien tegen Wolfsburg (aanstaande woensdag, red.) ook al wel. We gaan kijken hoe het de komende dagen gaat. Maar zoals het er vandaag uitzag (vrijdag, red.), dan traint hij gewoon goed. Hij kan alles aan.”

Dat is goed nieuws voor een club die een deal van tientallen miljoenen euro’s moet sluiten met PSV voor de man die zich in Eindhoven en op het WK vorig jaar zomer met Mexico heeft bewezen. Al zullen wedstrijdminuten van Lozano (hoe sneller en hoe meer) het grootste signaal vormen dat hij weer volledig fit is. Het is de vraag hoeveel dat er nog worden voor PSV.