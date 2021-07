Alexander Zverev zonder setverlies naar derde ronde Wimbledon

Zverev had in de eerste ronde de Nederlandse qualifier Tallon Griekspoor verslagen (6-3 6-4 6-1). De 24-jarige Duitser treft in de derde ronde weer een Amerikaan: Taylor Fritz of Steve Johnson. Zverev, vorig jaar finalist op de US Open, kwam op het 'heilige' gras in Londen nog nooit verder dan de vierde ronde.

Vrouwentoernooi Wimbledon

In het vrouwentoernooi haalde Barbora Krejcikova uit Tsjechië op overtuigende wijze de volgende ronde. De winnares van Roland Garros versloeg de Duitse Andrea Petkovic met 7-5 6-4. Krejcikova is nu al veertien partijen op rij ongeslagen.

In de aanloop naar Roland Garros won de huidige nummer 17 van de wereld ook het graveltoernooi van Straatsburg. De Russin Anastasia Pavlioetsjenkova, verliezend finaliste in Parijs, haalde op Wimbledon de derde ronde door Kristyna Pliskova uit Tsjechië met 6-3 6-3 te kloppen.