’Lucky loser’ Botic van de Zandschulp uitgeschakeld op Wimbledon

Van de Zandschulp begon prima aan de wedstrijd en was de betere speler in de eerste set, maar kon tot twee keer toe een breakpunt niet verzilveren. Dat deed zijn opponent wel: 6-3 in de eerste set. In het tweede bedrijf ging het gelijk op, maar een matige servicegame met een zwakke smash betekende het tweede setverlies voor de Nederlander.

In de derde set kreeg Van de Zandschulp bij 6-5 twee breakpunten op de service van Berrettini, maar hij kon ze niet verzilveren en dus ging de derde set naar een tiebreak. Ook daar bleek de Italiaan net iets doortastender: 7-4 in de tiebreak en dus game, set and match.

Van de Zandschulp kwam in het toernooi door als ’lucky loser’ ingeloot te worden.

Alexander Zverev zonder setverlies naar derde ronde Wimbledon

De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft ook in zijn tweede partij op Wimbledon geen set verloren. De nummer 4 van de plaatsingslijst versloeg de Amerikaan Tennys Sandgren in een uur en drie kwartier met 7-5 6-2 6-3.

Alexander Zverev Ⓒ ANP/HH

Zverev had in de eerste ronde de Nederlandse qualifier Tallon Griekspoor verslagen (6-3 6-4 6-1). De 24-jarige Duitser treft in de derde ronde weer een Amerikaan: Taylor Fritz of Steve Johnson. Zverev, vorig jaar finalist op de US Open, kwam op het ’heilige’ gras in Londen nog nooit verder dan de vierde ronde.

Medvedev probleemloos naar derde ronde Wimbledon

Daniil Medvedev blijft zich vooralsnog thuis voelen op gras. In de tweede ronde van Wimbledon won de als tweede geplaatste Rus van de Spanjaard Carlos Alcaraz. Hij had daar niet meer dan drie sets voor nodig, 6-4 6-1 6-2.

Medvedev won onlangs op Mallorca zijn elfde ATP-titel. Dat was zijn eerste op een andere ondergrond dan hardcourt. De nummer 2 van de wereld schreef de eerste editie van het ATP-toernooi op het Spaanse gras op zijn naam, door de Amerikaan Sam Querrey in twee sets te verslaan.

Vrouwentoernooi Wimbledon

In het vrouwentoernooi haalde Barbora Krejcikova uit Tsjechië op overtuigende wijze de volgende ronde. De winnares van Roland Garros versloeg de Duitse Andrea Petkovic met 7-5 6-4. Krejcikova is nu al veertien partijen op rij ongeslagen.

In de aanloop naar Roland Garros won de huidige nummer 17 van de wereld ook het graveltoernooi van Straatsburg. De Russin Anastasia Pavlioetsjenkova, verliezend finaliste in Parijs, haalde op Wimbledon de derde ronde door Kristyna Pliskova uit Tsjechië met 6-3 6-3 te kloppen.

Barty wint opnieuw

Ashleigh Barty kan voorlopig verder op Wimbledon. De Australische nummer 1 van de wereld versloeg in de tweede ronde de Russische Anna Blinkova. De favoriete deed dat in twee sets, 6-4 6-3.

Barty, die in 2019 Roland Garros wist te winnen, is op Wimbledon nog nooit voorbij de vierde ronde gekomen. „Hopelijk kom ik nu wat verder”, reageerde ze na haar overwinning. „Gemakkelijk was het niet vandaag. Ik kreeg veel tegenstand van Anna. Maar ik voel me fit en heb gedaan wat ik moest doen. En ik ben blij op gras te kunnen spelen, dat was een tijdje geleden.”

In de eerste ronde won ze van de Spaanse Carla Suárez Navarro. In die partij moest Barty wel een set afstaan.