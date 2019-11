Dikke crisis bij Vitesse: ’Ruzie en geklaag’

Leonid Slutsky: „Ddat heb ik in mijn professionele carrière nog niet eerder meegemaakt.” Ⓒ FOTO ANP Sport

ROTTERDAM - Het is dikke crisis bij Vitesse en uitgerekend de trainer die bij een vorige sportieve terugval in Arnhem direct het veld moest ruimen, duwde de ploeg van trainer Leonid Slutsky nog wat verder in het moeras. Het door ex-Vitesse-trainer Henk Fraser geleide Sparta Rotterdam was op het eigen Kasteel met 2-0 te sterk voor Vitesse, dat nu vier duels op rij verloren heeft.