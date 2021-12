Premium Het beste van De Telegraaf

Kenners Giedo van der Garde en Renger van der Zande zien Nederlander uitgroeien tot ultieme coureur ’Max Verstappen is de Cruijff of Einstein van de autosport’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Max Verstappen Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Max Verstappen maakte in 2015 als veelbelovend talent zijn entree in de Formule 1. Zes jaar later kan niemand meer om hem heen, nu de Red Bull-coureur zich tot wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport kan laten kronen. Volgens Giedo van der Garde en Renger van der Zande is de 24-jarige Nederlander dé ultieme coureur. De rijder Verstappen ontleed aan de hand van zijn vier grootste kwaliteiten.